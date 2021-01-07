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Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков

Но это, конечно, исключительно в теории.
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Разработчики PUBG продолжают стабильно совершенствовать своё творение. Сегодня на тестовом сервере игры вышло обновление 10.2, привносящее множество изменений — как мелких и незначительных, так и довольно крупных, на которые возлагаются большие надежды.

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В числе последних, например, система репутации игроков. Поскольку геймеры, как и некоторые комментаторы, пользуются тем фактом, что за слова им физически отвечать не придётся, в сетевых играх процветает «токсичность». И борьба с ней взваливается на плечи разработчиков, поэтому сегодня авторы PUBG представили систему репутации.

Система будет работать следующим образом: игрокам присваивается определённый «уровень» репутации от нуля до пяти; репутация растёт постепенно в течение игрового процесса в стандартных и рейтинговых сражениях, а снижается за выходы из матча без последующего возвращения, а также за жалобы на некорректное поведение. Игроки будут видеть уровень вашей репутации в окне поиска, поэтому появление там напарника с «нулём» вряд ли будет воспринято с энтузиазмом.

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Также в обновлении добавлена новая машина (Coupe RB), внесены правки в рейтинговый режим, добавлены эмоции трюков на мотоциклах, поправлены анимации перезарядки M416, Scar-L, QBZ, G36C для их соответствия реальной скорости перезарядки, внедрена интеграция с Discord и прочее.

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Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:00
Когда на оверах будет система репутации, некоторым товарищам уже миллионы минусов поставили?
Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
Гость
22:00
Ну ты хомяк....
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NOFX
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lampa
21:59
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Дмитрий
21:58
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REY_B_
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Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
Гость
21:57
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Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
NOFX
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KashtanPalash
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