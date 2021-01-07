Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
Разработчики PUBG продолжают стабильно совершенствовать своё творение. Сегодня на тестовом сервере игры вышло обновление 10.2, привносящее множество изменений — как мелких и незначительных, так и довольно крупных, на которые возлагаются большие надежды.
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В числе последних, например, система репутации игроков. Поскольку геймеры, как и некоторые комментаторы, пользуются тем фактом, что за слова им физически отвечать не придётся, в сетевых играх процветает «токсичность». И борьба с ней взваливается на плечи разработчиков, поэтому сегодня авторы PUBG представили систему репутации.
Система будет работать следующим образом: игрокам присваивается определённый «уровень» репутации от нуля до пяти; репутация растёт постепенно в течение игрового процесса в стандартных и рейтинговых сражениях, а снижается за выходы из матча без последующего возвращения, а также за жалобы на некорректное поведение. Игроки будут видеть уровень вашей репутации в окне поиска, поэтому появление там напарника с «нулём» вряд ли будет воспринято с энтузиазмом.
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Также в обновлении добавлена новая машина (Coupe RB), внесены правки в рейтинговый режим, добавлены эмоции трюков на мотоциклах, поправлены анимации перезарядки M416, Scar-L, QBZ, G36C для их соответствия реальной скорости перезарядки, внедрена интеграция с Discord и прочее.
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