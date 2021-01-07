Счастливые обладатели PlayStation VR смогут оценить эксклюзивный режим работы Hitman 3, а для всех остальных разработчики из IO Interactive опубликовали соответствующий геймплейный видеоролик, в котором можно частично ознакомиться игровым процессом в режиме виртуальной реальности.

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VR-версия Hitman 3 в значительной степени задействует открывшиеся благодаря VR геймплейные возможности. Например, Агент 47 сможет хлопать оппонентов по плечу, реалистичнее перетаскивать трупы и даже прикидываться читающим газету.

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В VR-версии Hitman 3 можно будет пройти не только непосредственно третью часть трилогии, но и две предыдущие, так что живописные пейзажи Сапиенцы и Парижа ждут вас. Релиз Hitman 3 состоится 20 января.