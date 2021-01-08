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Biomutant выйдет лишь до апреля следующего года

Издание поправило информацию.
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Обновление от 8 января: Издание GamesIndustry опубликовало в своём Twitter «пост», в котором уточнило, что компания THQ Nordic обратилась в его редакцию с сообщением о том, что на самом деле Biomutant планируется к выходу только следующем финансовом году, который стартует 1 апреля 2021-го и завершается 31 марта 2022-го. Иными словами, релиз Biomutant в очередной раз перенесли.

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К сожалению, подробностями производства проекта ни издатель, ни разработчики делиться не торопятся, а это невольно вызывает скорбные мысли.

Оригинал от 7 января: Многострадальный проект Biomutant должен выйти до конца текущего 2020/2021 финансового года, который завершится 31 марта. Информация об этом известна ещё с позапрошлого ноября, но поскольку минувший календарный год был крайне не простым для игровой индустрии с точки зрения производства новых проектов, игроки закономерно предположили, что Biomutant «переедет» ещё дальше в будущее.

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Но, к счастью, нет: в беседе с деловым изданием GamesIndustry глава издательства THQ Nordic Клеменс Кройзер уточнил, что Biomutant является одной из наиболее важных игр для компании, и её релиз состоится в текущем финансовом квартале. Иными словами, Кройзер подтвердил, что Biomutant выйдет до 31 марта. А вот когда конкретно, очевидно, станет известно уже совсем скоро, ведь до конца марта рукой подать.

Производство Biomutant находилось на финальных этапах ещё летом минувшего года; тогда же нам показали и 9-минутный трейлер игрового процесса ожидаемой новинки.

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