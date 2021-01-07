Для культовой игры Tomb Raider (1996) к десятилетию со дня её выхода — в 2006 году — планировалось выпустить официальный ремейк с подзаголовком 10th Anniversary Edition от создателей оригинала из студии Core Design. К сожалению, впоследствии проект из-за многочисленных наложившихся друг на друга обстоятельств отменили.

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Рабочий «билд» отменённого ремейка много лет гулял из рук в руки, пока однажды не оказался у страстного поклонника Tomb Raider под псевдонимом Ash. После безуспешных попыток получить разрешение на публикацию этого «билда» в Сети от новых разработчиков игр про Лару Крофт в лице студии Crystal Dynamics энтузиаст решил всё-таки выложить необходимые файлы в веб-архиве.

Вместе с тем на YouTube были опубликованы несколько записей игрового процесса. Видно, что проект бросили уже на довольно поздней стадии разработки, что вдвойне обидно.

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