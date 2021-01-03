Наступил новый год, но практика публикации недельных чартов продаж в Steam никуда не уходит. Более того, никуда не уходит и лидер: вот уже седьмую неделю подряд (включая, разумеется, предзаказы) первое место несмотря на все трудности и потоки негативной информации гордо удерживает Cyberpunk 2077.

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В остальном изменений в чарте немного, но они есть. И вот как полностью выглядит десятка лидеров чарта уходящей недели:

Cyberpunk 2077;

Sea of Thieves;

Valve Index VR Kit;

Rust;

Hades;

Raft;

Phasmophobia;

Grand Theft Auto V;

Red Dead Redemption 2;

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.

Стоит напомнить, что Valve в своих чартах учитывает игры по выручке за неделю. Хотя зачастую этот показатель можно приравнять в количеству проданных копий, но в современных играх слишком большое значение стали играть микротранзакции.