Год новый, лидер прежний: Cyberpunk 2077 продолжает возглавлять чарт продаж Steam
Наступил новый год, но практика публикации недельных чартов продаж в Steam никуда не уходит. Более того, никуда не уходит и лидер: вот уже седьмую неделю подряд (включая, разумеется, предзаказы) первое место несмотря на все трудности и потоки негативной информации гордо удерживает Cyberpunk 2077.
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В остальном изменений в чарте немного, но они есть. И вот как полностью выглядит десятка лидеров чарта уходящей недели:
- Cyberpunk 2077;
- Sea of Thieves;
- Valve Index VR Kit;
- Rust;
- Hades;
- Raft;
- Phasmophobia;
- Grand Theft Auto V;
- Red Dead Redemption 2;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.
Стоит напомнить, что Valve в своих чартах учитывает игры по выручке за неделю. Хотя зачастую этот показатель можно приравнять в количеству проданных копий, но в современных играх слишком большое значение стали играть микротранзакции.
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