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Год новый, лидер прежний: Cyberpunk 2077 продолжает возглавлять чарт продаж Steam

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Наступил новый год, но практика публикации недельных чартов продаж в Steam никуда не уходит. Более того, никуда не уходит и лидер: вот уже седьмую неделю подряд (включая, разумеется, предзаказы) первое место несмотря на все трудности и потоки негативной информации гордо удерживает Cyberpunk 2077.

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В остальном изменений в чарте немного, но они есть. И вот как полностью выглядит десятка лидеров чарта уходящей недели:

  • Cyberpunk 2077;
  • Sea of Thieves;
  • Valve Index VR Kit;
  • Rust;
  • Hades;
  • Raft;
  • Phasmophobia;
  • Grand Theft Auto V;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.

Стоит напомнить, что Valve в своих чартах учитывает игры по выручке за неделю. Хотя зачастую этот показатель можно приравнять в количеству проданных копий, но в современных играх слишком большое значение стали играть микротранзакции.

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