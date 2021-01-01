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IO Interactive показала первые пять минут геймплея Hitman 3 в Дубае

Практически над облаками.
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Наступление нового года означает ожидание и выхода новых игр, и доведения до ума уже появившихся на прилавках проектов. В новый год с новым геймплейным роликом решили войти разработчики Hitman 3 из IO Interactive, опубликовавшие пятиминутный отрывок игрового процесса вступительной миссии в Дубае — одной из основных локаций грядущей заключительной части обновлённой трилогии про Агента 47.

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Действие в нижеуказанном отрывке разворачивается практически в облаках — в высочайшем небоскрёбе, который, естественно, могли возвести только в Дубае.

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Релиз Hitman 3 состоится 21 января на всех актуальных платформах. PC-версия будет распространяться эксклюзивно в Epic Games Store.

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