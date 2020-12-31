Разработчики ремастер-версии первого сезона Sam & Max готовят к выпуску второй
Если вы вдруг призабыли, то в начале декабря студия Skunkape Games, основанная одним из бывших топ-менеджеров Telltale Games, выпустила ремастер первого сезона Sam & Max. Дело ныне почившей студии будет жить, ведь у Skunkape Games есть вполне определённые планы по перевыпуску второго сезона. Информация об этом появилась в рамках сессии вопросов и ответов на форуме Reddit.
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Если обратиться к упомянутой форумной ветке, то можно выяснить, что работа над ремастерами двух сезонов «Сэма и Макса» была начата давно и одновременно. У девелоперов также есть планы и по третьему сезону, но всё будет зависеть от того, как себя в продаже покажет Save the World.
Ремастер-версия первого сезона имеет 77% пользовательского рейтинга в Steam. Пока на страничке игры в магазине отзывы оставило чуть больше 320 человек.
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