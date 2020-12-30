Игроки в Diablo 3 смогут вновь посетить Тристрам из первой части уже в начале января
Компания Blizzard внезапно вспомнила, что под её началом до сих пор числится ролевая игра Diablo 3, о которой после анонса четвёртой части слышно всё меньше и меньше. Так вот, ставшее традицией ежегодное событие «Падение Тристрама» возвращается в игру. У всех поклонников проекта появится возможность посетить город Тристрам — причём, он будет выглядеть как в первой части.
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Впервые данное мероприятие случилось в 2016-м году, тогда оно было приурочено празднованию 20-летия оригинальной Diablo. Пользователи могли поиграться с фильтрами, которые, по задумке авторов, должны были сделать третью часть чуточку похожей на оригинал.
Само событие «Падение Тристрама» стартует уже 3 января. Завсегдатаям нужно будет отправиться в город с целью расследования событий, случившихся по прибытию группы культистов.
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