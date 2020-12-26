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Амбициозное фанатское дополнение The Frontier для Fallout New Vegas выйдет в январе

Культовая игра благодаря энтузиастам станет ещё масштабнее.
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Культовые игровые проекты тем и отличаются от «проходняка», что продолжают быть актуальными на протяжении многих лет, а то и десятилетий. Более того, сообщества энтузиастов поддерживают в них жизнь, выпуская различные модификации, начиная от небольших фанатских патчей, заканчивая глобальными неофициальными аддонами, как, например, The Frontier для Fallout New Vegas.

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О существовании The Frontier известно уже несколько лет, и вот, команда его разработчиков наконец-то готова назвать точную дату его выхода — 15 января наступающего года. Сопутствующий видеоролик, вкратце дающий понять, чем предстоит заниматься после установки аддона, прилагается.

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С точки зрения контентного наполнения The Frontier обгоняет даже официальные дополнения: игроков ждут более полутора сотен новых видов оружия, три новых сюжетных линии продолжительностью по 15 и более часов каждая, десятки сторонних заданий, новые фракции, десятки тысяч строк диалогов (с полной озвучкой на английском языке), обновлённая система управления транспортными средствами, система динамической погоды и масса других изменений и нововведений. Непосредственно действие аддона-модификации происходит в холодном и заснеженном городе Портленд.

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Чтобы установить The Frontier, игрокам необходимо иметь не только базовую Fallont New Vegas, но и все дополнения к ней. У модификации есть собственная страничка в Steam, так что с установкой проблем возникнуть не должно.

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