Специалисты Digital Foundry составили «топ» самых графически совершенных игр уходящего года
Коллектив Digital Foundry известен следящим за игровой индустрией как специалисты, пристально исследующие едва ли не каждый кадр любой современной игры на предмет соответствия маркетинговым обещаниям и системным требованиям. В этом году сотрудники DF на многое насмотрелись и готовы назвать девять наиболее графически привлекательных проектов 2020 года. По своему, естественно, мнению.
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Всего специалистами DF в этом году предусмотрено девять позиций, поехали, с первого места по девятое:
- 1. Cyberpunk 2077 (исключительно на PC с высокопроизводительным «железом»);
- 2. Spider-Man Miles Morales;
- 3. Microsoft Flight Simulator;
- 4. Half-Life Alyx;
- 5. The Last of Us Part II;
- 6. Demon’s Souls Remake;
- 7. DOOM Eternal;
- 8. Ori and the Will of the Wisps;
- 9. Minecraft RTX.
Игры, не попавшие в «топ», но также заслуживающие упоминания по тем или иным техническим и графическим критериям: Dreams, Call of Duty Black Ops Cold War, Teardown, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Doom 64.
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Как отметили представители Digital Foundry, в этом году индустрия порадовала их изобилием красивых игр, что вдвойне примечательно, учитывая, насколько сложным и проблемным оказался уходящий год.
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