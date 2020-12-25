Коллектив Digital Foundry известен следящим за игровой индустрией как специалисты, пристально исследующие едва ли не каждый кадр любой современной игры на предмет соответствия маркетинговым обещаниям и системным требованиям. В этом году сотрудники DF на многое насмотрелись и готовы назвать девять наиболее графически привлекательных проектов 2020 года. По своему, естественно, мнению.

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Всего специалистами DF в этом году предусмотрено девять позиций, поехали, с первого места по девятое:

1. Cyberpunk 2077 (исключительно на PC с высокопроизводительным «железом»);

2. Spider-Man Miles Morales;

3. Microsoft Flight Simulator;

4. Half-Life Alyx;

5. The Last of Us Part II;

6. Demon’s Souls Remake;

7. DOOM Eternal;

8. Ori and the Will of the Wisps;

9. Minecraft RTX.

Игры, не попавшие в «топ», но также заслуживающие упоминания по тем или иным техническим и графическим критериям: Dreams, Call of Duty Black Ops Cold War, Teardown, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Doom 64.

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Как отметили представители Digital Foundry, в этом году индустрия порадовала их изобилием красивых игр, что вдвойне примечательно, учитывая, насколько сложным и проблемным оказался уходящий год.