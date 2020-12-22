Overwatch часто принимает участие в акциях бесплатного доступа от Blizzard, и праздничные мероприятия, посвящённые надвигающимся Рождеству и Новому году, не стали исключением: в популярном командном шутере стартовал пробный период, который продлится до 4 января. С PC-версией игры можно ознакомиться через клиент Battle.net.

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Отдельной посвящённой пробному периоду в Overwatch на официальном сайте игры обнаружено не было, поэтому рискнём предположить, что по своей сути он полностью повторяет аналогичные прошлые акции. А именно: до указанной даты вам предложат всю полноту игровых режимов за исключением, естественно, соревновательного (рейтингового), и всех доступных героев.

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На самом деле, неплохая и своевременная акция, учитывая, что в феврале Blizzard планирует подробнее рассказать об Overwatch 2, которая предложит расширенный кооперативный PvE-режим, а также добавит сразу несколько новых героев и полей боя, «встряхнув» тем самым застоявшуюся игровую «мету».