Компания 343 Industries оставила на специализированном сайте Halo Waypoint сообщение, раскрывающее дальнейшую судьбу шутеров серии Halo для Xbox 360. Если вы не знали, то серверы этих игр для устаревшей консоли Microsoft до сих пор работали.

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Так вот, работать они больше не будут — студия приняла решение об их закрытии. Мультиплеерный режим отключат сразу для семи проектов Halo, выходивших на Xbox 360:

Halo 3;

Halo Wars;

Halo 3: ODST;

Halo: Reach;

Halo: Combat Evolved Anniversary;

Halo 4;

Halo: Spartan Assault.

Примечательно, что по каждой отдельно взятой игре деактивация сетевых функций будет разная. За подробностями стоит перейти вот к этой картинке, тут все достаточно подробно расписано.

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Игрокам по поводу факта отключения серверов особо грустить не нужно. Во-первых, большинство из представленных выше экшенов присутствует в сборнике Halo: The Master Chief Collection. К тому же, у многих игр имеется поддержка LAN-мультиплеера. А на возможность прохождения одиночной кампании отключенные серверы никак не могу повлиять. Просто время пришло. Ну, если точнее, то придёт оно в конце декабря аж будущего года. У игроков будет в запасе целый год, чтобы сделать в любимой Halo всё, что ему хотелось. Благо, все DLC для сетевого режима отныне становятся бесплатными.