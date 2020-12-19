Ubisoft справедливо решила, что во время рабочей недели игроки вполне могли пропустить ежедневные раздачи подарков, поэтому сегодня устроила специальный бонус — раздачу всех уже подаренных на этой неделе игр и внутриигровых предметов, а также дополнительный подарок в виде Anno 1701 History Edition.

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Всего Ubisoft предлагает забрать шесть подарков: Anno 1701 History Edition, Starlink Battle for Atlas Digital Edition, Trials Rising Standard Edition, набор для поселения «Мореплаватель» и специальный облик Байека в Assassin’s Creed Valhalla, силовая броня и маска Ubisoft в Watch Dogs Legion и, наконец, «Подарок Нахари: сноусерфер» для Hyper Scape.

Забрать подарки можно будет до завтрашнего дня, 20 декабря, 16:00 по московскому времени.