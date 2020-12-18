Первое дополнение для стратегии Iron Harvest расскажет историю про царя Николая и Распутина
Разработчики из студии King Art Games подготовили и выпустили первое небольшое дополнение для своей стратегической игры Iron Harvest. Набор контента получил название Rusviet Revolution, он посвящён, представьте себе, царю Николаю и его советнику Распутину.
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Как и в случае с оригинальной кампанией, проходить Rusviet Revolution можно как в гордом одиночестве, так и в кооперативном режиме. Вместе с небольшой сюжетной прибавкой игроки дополнительно получат четыре карты для однопользовательского режима.
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Rusviet Revolution доступно для пользователей Steam, GOG и EGS. Если вы тот самый человек, который помогал разработчикам своими деньгами на Kickstarter, то дополнение будет доступно бесплатно. Опять же, если вы купили Deluxe-версию игры, то денег тоже не попросят.
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