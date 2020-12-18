О том, что мистический экшен Control получит версию для консолей нового поколения, нам известно уже сравнительно давно, однако точной датой выхода обновлённых версий игры студия Remedy поделилась только сегодня. Итак, счастливые владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут приобщиться к Control второго февраля в цифровом виде. Месяцем позже «некстгенная» версия игры появится и на розничных прилавках.

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Усовершенствованная для новых консолей версия Control сможет воспроизводиться в двухтрежимах — «Производительность» и «Качество». В первом варианте разработчики гарантируют 60 кадров в секунду; во втором лишь 30 кадров в секунду, но зато с трассировкой лучей.

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Увы, обновлённую Control владельцам консолей придётся покупать заново: автоматический бесплатный «апгрейд», как это происходит в подавляющем большинстве других игр, не предусмотрен. Связано это с тем, что речь идёт об ультимативном издании игры, в состав которого также включены дополнения и весь пострелизный контент.