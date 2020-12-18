Журналисты пришли к выводу, что 98 % реплик в диалогах Cyberpunk 2077 не влияют на развитие сюжета
На днях на портале Powerpyx появился материал-руководство, посвящённый представленной в Cyberpunk 2077 системе решений и их последствий. Cyberpunk 2077 позиционировалась как полноценная ролевая игра, и вариативность последствий в зависимости от выбранного ответа в диалогах сама собой разумеется.
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Но, как выяснили журналисты Powerpyx, это правило актуально только для 2 % всех диалогов в игре; в оставшихся 98 % диалогов выбор ответа влияет исключительно на следующую реплику персонажа, а все последующие действия остаются неизменными. Более того, самая разветвлённая миссия, по сведениям Powerpyx, подразумевает всего несколько «развилок», большинство из которых всё равно приводят к одной из двух возможных концовок. Вот она на графике ниже:
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При этом важно отметить, что непосредственно задания игрок волен отыгрывать по своему усмотрению и в зависимости от уровня «прокачки» персонажа — в этом плане Cyberpunk 2077 полностью соответствует маркетинговым заявлениям.
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Иными словами, если вы ожидали от Cyberpunk 2077 уровня вариативности Detroit Become Human, то вы не по адресу.
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