Компания Bethesda подвела итоги года в Fallout 76, который получился более насыщенным на события. В уходящем году разработчики представили обновление Wastelanders — самое крупное. Были и чуточку поменьше — это мы о Steel Dawn и других.

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Этот год скоро закончится, поэтому девелоперы занялись подготовкой к следующему. По такому случаю была представлена предварительная дорожная карта по выпуску свежих обновлений для Fallout 76. К сожалению, пока никаких откровений.

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В представленном графике всё основное внимание уделяется выходным с удвоенным опытом и прочим мелким ивентам. Зато Bethesda дополнительно опубликовала статистику по активностям игроков за прошедший год, и это уже намного интереснее. Причём, цифры там такие большие, что публиковать их в печатном виде было бы скучно. Лучше оценить приложенные слайды сами.