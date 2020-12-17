Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Crytek вернула в PC-версию Crysis Remastered уровень с самолётом из оригинальной игры

Изначально этого зубодробительного уровня в ремастере не было, и игроки посчитали это подарком.
1
!! RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - успей заказать
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070

Во многих играх существуют такие этапы, которые особенно хорошо вгрызаются в память благодаря своей сложности или неудобству в управлении. В случае с уровнем Ascension в Crysis были соблюдены оба условия, поэтому когда в ремастере игроки не обнаружили соответствующего уровня, то чувства досады практически никто не испытал — в конце концов, из консольных версий «оригинала» 2007 года его тоже вырезали. Но всё-таки это непорядок, решили в Crytek, и возвратили соответствующий уровень в PC-версию Crysis Remastered.

реклама

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Вместе с тем обновление привносит с собой улучшения в работе технологии трассировки лучей, исправило массу ошибок и поправило оптимизацию проекта.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

crytek crysis crysis remastered
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Crytek вернула в PC-версию Crysis Remastered уровень с самолётом из оригинальной игры
1
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
4
Steam-версию Death Stranding очистили от Denuvo
3
Ведущим сценаристом новой Fable стала нарративный директор Control
2
Ubisoft дарит всем PC-игрокам Trials Rising
2
По слухам, сетевой режим Resident Evil Village будет распространяться по условно-бесплатной модели
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
14
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
28
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
9
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
7
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
+

Сейчас обсуждают

_KVV
19:27
А нужны все? Внимательнее надо быть. Не забудьте взять 3 бесплатных DLC в общем списке!
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
Inttz
19:27
Реально что ли не было уровня?Почему??
Crytek вернула в PC-версию Crysis Remastered уровень с самолётом из оригинальной игры
Алексей Цыганов
19:26
Это он тебя ждёт). Говорит, что только к тебе и приедет. Только ты достоин этого великого чуда китайщины. Если бы только я был гендиректором хуавей, то нашёл бы тебя и подарил это чудо ). Блин , да ты...
Huawei Mate 40 раскупили на старте продаж как горячие пирожки
Evgeniy Som
19:25
Типичный диванный аналитик которому лишь бы что то вякнуть и не важно что по теме вообще ноль. Что то я не увидел там никакого повышения цен, какие были такие и остались. Наоборот там сейчас как раз р...
Ubisoft дарит всем PC-игрокам Trials Rising
Матвей Береговой
19:25
Так 1660 уродливая видеокарта с GDDR5, память сильно рубит производительность GPU,та же 5500ХТ с более слабым GPU на том же уровне. В любом случае 1660S это уже другой уровень производительности,аж на...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
Listoman
19:24
Нет смысла делать 3080ti, если 3080 успешно гнёт 6900xt по всем параметрам)
Противостояние флагманов NVIDIA и AMD откладывается – выход RTX 3080 Ti зависит от продаж RX 6900 XT
Уинстон Смит
19:22
Резкость в настройках драйвера подкрути для Киберпунка и не будет мыла.
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
corsi
19:22
Да, сейчас карты AMD обходят nV по ключевому показателю - доступности. =)
Противостояние флагманов NVIDIA и AMD откладывается – выход RTX 3080 Ti зависит от продаж RX 6900 XT
shuler37
19:21
Мы в курсе.
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
dimka11
19:21
Где обещанные AAA из слитого списка?
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем