Crytek вернула в PC-версию Crysis Remastered уровень с самолётом из оригинальной игры
Во многих играх существуют такие этапы, которые особенно хорошо вгрызаются в память благодаря своей сложности или неудобству в управлении. В случае с уровнем Ascension в Crysis были соблюдены оба условия, поэтому когда в ремастере игроки не обнаружили соответствующего уровня, то чувства досады практически никто не испытал — в конце концов, из консольных версий «оригинала» 2007 года его тоже вырезали. Но всё-таки это непорядок, решили в Crytek, и возвратили соответствующий уровень в PC-версию Crysis Remastered.
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Вместе с тем обновление привносит с собой улучшения в работе технологии трассировки лучей, исправило массу ошибок и поправило оптимизацию проекта.
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