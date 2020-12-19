Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 3-й: The Long Dark

15-дневный марафон подарков продолжается.
21
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

День 3 (19 декабря): Epic Games продолжает свою 15-дневную раздачу подарочных игр, и на третий день предложила вниманию широкой общественности очаровательный «выживастик» The Long Dark, действие которого разворачивается в переживших геомагнитную катастрофу необитаемых морозных локациях.

реклама

анонсы и реклама
3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru
Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
3060 Ti дешево в Compeo.ru
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Проект существует с сентября 2014 года в виде ранней версии и с августа 2017-го — в виде полноценной завершённой версии. За время своего существования он получил уже немало обновлений, а 91 % пользователей Steam рекомендуют его к прохождению.

День 2 (18 декабря): На второй день предрождественско-предновогоднего праздника Epic Games устроила в своём магазине раздачу увлекательной головоломки Oddworld New 'n' Tasty, представляющего собой ремейк Oddworld Abe’s Odyssee. В нём представителю расы мудоконов Эйбу предстоит освободить своих соплеменников от рабства на мясокомбинате крупной пищевой корпорации.

реклама

реклама

Проект вышел в 2015 году, а следующей весной должен выйти сиквел под названием Oddworld Soulstorm. На то, чтобы забрать подарок, у вас всего сутки.

День 1 (17 декабря): Как и было обещано ещё на прошлой неделе, Epic Games приступила к бесплатной праздничной раздаче игр, которая будет продолжаться ещё пятнадцать суток — с новым подарком каждый вечер. Первым подарком стал популярнейший градостроительный симулятор Cities Skylines, так что начало обнадёживающее; возможно, мы даже будем обновлять эту заметку каждый вечер в ходе акции, это уже зависит от того, какие игры Epic Games собирается раздавать в последующие дни.

реклама

Cities Skylines вышла весной 2015 года и получила в среде геймеров статус чуть ли не лучшего градостроительного симулятора последних лет, что подтверждается «крайне положительным» 95-процентным рейтингом проекта в Steam.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 3-й: The Long Dark
21
Ubisoft дарит Anno 1701 и предыдущие подарки в рамках праздничной раздачи
6
Инвесторы собираются судиться с руководством CD Projekt
19
Сэм Лэйк показал фотографию со сценарием следующей крупной игры Remedy
11
Cyberpunk 2077 получила свежий патч, призванный в том числе повысить производительность игры
60
CD Projekt RED пообещала при необходимости вернуть за Cyberpunk 2077 деньги «из собственного кармана»
21

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 40
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать
90
Ретробенчмаркинг — GeForce 9600 GT (G94)
14
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
83
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
3
Обзор и тестирование контроллера вентиляторов G-Vans Legion
17
Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
20:10
В свое время амд феном выпускала, судя по аватарке. Интел все равно не выгодно брать, модернизации не будет, либо она конская.
Открытие продаж материнских плат Intel Z590 ожидается 11 января — в день презентации на CES 2021
Дмитрий
20:07
Очередная смена материнской платы и не быстрее чем у амд. Посмотрел я тут наличие процессоров на сокет 1155-v2 почти нету
Открытие продаж материнских плат Intel Z590 ожидается 11 января — в день презентации на CES 2021
Inttz
20:07
Оба варианта глупые
Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K
Alexshanghai
20:04
ага прям все подорвались за 3090 лол
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Александр Кремлев
20:04
Ага,и они бы перед носом у него кончились,после чего он бы тихо взял 6900xt и гонял бы в Марио в 100500 fps))
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Alexshanghai
19:59
а мог бы как обсосы занять очередь за пару тройку суток до начала продаж
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
pudge2009
19:57
Т.е там и удачные были?
Netflix показала неудачные дубли и забавные моменты со съемок первого сезона «Ведьмака»
Daimler
19:55
Тоесть слитый список реальный.
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
Anglesmith
19:55
Есть такие - Coollaboratory metalpad. Но это сплав висмута с индием (ну и немножко меди), а у висмута теплопроводность плохая (11,9 Вт/(м·град)), так что на современные процессоры не пойдет.
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
skydan
19:54
В каком месте там Некст ген?
Большой патч для Cyberpunk 2077 с 60 заплатками не решил проблем оптимизации и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем