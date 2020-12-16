Как известно, прошлогодняя Call of Duty Modern Warfare, а вместе с ней и королевская битва Call of Duty Warzone подверглись самоцензуре в России со стороны Sony, в результате чего оба проекта не распространялись в российском PlayStation Store. Видимо, в Sony решили, что довольно самоцензуры, поэтому несколько часов назад Warzone таки появилась в российском сегменте PlayStation Store.

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Сегодня, кстати, в Warzone произошла интеграция с новенькой Call of Duty Black Ops Cold War, в результате чего в королевской битве появилась новая карта, три десятка новых видов оружия, а также изменилась механика ГУЛага.