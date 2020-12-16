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Владельцы консолей теперь тоже могут устанавливать модификации для симулятора бездорожья SnowRunner

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Пользовательские модификации для игр — это такие вещи, которые зачастую обогащают игровой процесс любимых творений и даже улучшают его там, где официальные разработчики сплоховали. Вот только одна беда — на протяжении многих лет модификации были вотчиной PC-геймерского сообщества, но в связи с их (модов) популяризацией соответствующую функциональность начали добавлять и на консоли. Сегодня разработчики симулятора бездорожья SnowRunner объявили о внедрении поддержки пользовательских модификаций в консольные версии своего проекта.

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К сожалению, далеко не всё богатство модификаций для SnowRunner перекочует на консоли — в связи с проприетарностью платформ PlayStation и Xbox, в список доступных модификаций попадут только специально отобранные официальными разработчиками.

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Напомним, что SnowRunner вышла в конце апреля, и по состоянию на середину—конец ноября разошлась полуторамиллионным тиражом.

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