Как и было обещано ровно неделю назад, сегодня Gears 5 пополнилась сюжетным контентом в виде дополнения Hivebusters. Аддон уже можно приобрести в магазине Microsoft, в составе подписки Xbox Game Pass Ultimate, а также в Steam. В последнем случае дополнение обойдётся вам в 435 рублей, что, учитывая стоимость базовой игры в 725 рублей, не так уж и мало.

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По сюжету Hivebusters, мы в роли героев-истребителей ульев отправимся на вулканический архипелаг Галанга, чтобы уничтожить там улей Роя и спасти Серу. Согласно заявлениям разработчиков, на прохождение дополнения потребуется около трёх часов.

При желании, кстати, с сегодняшнего дня можно приобрести Gears 5 в издании игры года — с базовой Gears 5 и дополнением Hivebusters. Получится чуть дешевле, чем приобретать их по отдельности: 1 085 рублей.