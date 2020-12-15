Вчера вечером Ubisoft объявила рабочую неделю предрождественских подарков: игрокам будут раздавать то специальные внутриигровые бонусы в играх компании, то даже полноценные подарочные копии игр. Вчера раздали контент для Assassin’s Creed Valhalla, сегодня же очередь подарочной игры. В ближайшие сутки в магазине Ubisoft можно будет забрать базовую PC-версию приключенческого боевика Starlink Battle for Atlas.

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Герой новости появился на свет осенью 2018 года и повествует о том, как группа отважных космических пилотов освобождает звёздную систему Атлас от Забытого Легиона и Гракса.

Проект получил в основном положительные пользовательские оценки, поэтому подарок можно считать достойным.