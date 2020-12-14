IO Interactive решила напомнить о существовании финальной части обновлённой трилогии Hitman и опубликовала её соответствующий вступительный видеоролик. В нём Агент 47 объединяется с Лукасом Греем, чтобы ликвидировать руководство некой корпорации «Провиденс», осуществляющей закулисное управление мировыми делами.

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Напомним, что Hitman 3 сохранит и разовьёт доставшиеся ей из предыдущих частей обновлённой трилогии игровые механики, доставит эстетическое удовольствие благодаря современной графике (даже с трассировкой лучей, которую добавят спустя некоторое время после релиза) и порадует разнообразием локаций.

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Релиз Hitman 3 назначен на 21 января на всех актуальных игровых платформах. Конечно, если не случится форс-мажора и релиз не придётся откладывать, чему мы совершенно не удивимся.