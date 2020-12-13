Как известно, техническое состояние и оптимизация — мягко говоря, не сильные стороны Cyberpunk 2077. И если PC и консоли нового поколения за счёт своей мощности всё же позволяют поиграть и получить удовольствие, то вот с «пастгеном» всё совсем грустно. До такой степени, что пользователи PlayStation 4 даже направляют запросы на возврат средств за игру как за товар ненадлежащего качества.

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Далеко не все запросы заканчиваются успехом: как сообщил один из счастливчиков, многое зависит от везения с оператором поддержки Sony. Ему, например, повезло, и он попал «на провод» к понимающей девушке-оператору, которая тоже очень ждала Cyberpunk 2077, и возврат средств был оформлен даже несмотря на превышение лимита по проведённому в игре времени.

Если верить автору «поста» на Reddit, то сотрудница техподдержки Sony уточнила, что компания даже намеревается подать жалобу на CD Projekt RED за ненадлежащее качество Cyberpunk 2077 и связанный с этим громадный поток запросов на возврат средств.