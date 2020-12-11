Анонс кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide состоялся ещё в июле в рамках мероприятия Xbox Games Showcase. Тогда нам показали небольшой тизер-ролик, который не позволял в достаточной мере прояснить все важные детали касательно геймплея. Зато на прошедшей этой ночью The Game Awards разработчики из студии Fatshark представили первый полноценный геймплейный трейлер. Кадры с реальным игровым процессом чередовались в нём с кинематографическими вставками, что ещё больше даёт представления об уровне постановки проекта.

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Герои не гнушаются использовать в бою автоматы, это раскрывает геймплей Darktide с максимально выгодной стороны: перестрелки получились очень динамичными, с «сочными» анимациями перезарядки, киданием гранат и полным игнорированием укрытий. Использование холодного оружия тоже было продемонстрировано, и выглядит оно не менее эффектно. Судя по всему, в Warhammer 40,000: Darktide оба стиля ведения боя будут представлены пропорционально, ведь мы имеем дело с кооперативным шутером. То есть, кому-то придётся «очереди» раздавать, а кому-то — черепа мечом крошить. Отдельные герои в новом геймплейном трейлере очень сильно отличаются друг от друга, подчёркивая классовое разделение.

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Напомним, действие Warhammer 40,000: Darktide будет проходить в огромном городе-улье Tertium. Где-то в недрах мегаполиса прорастает скверна, всё очень плохо. Культ Admonition желает захватить власть на планете Atoma Prime и загубить её жителей. Игроку в команде с союзниками предстоит заняться истреблением врагов, ведь в противном случае Хаос в городе будет неизбежен.