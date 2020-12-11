Когда Ubisoft в начале лета анонсировала отличающуюся повышенной динамичностью королевскую битву Hyper Scape, многие справедливо задались вопросом «На что французы вообще рассчитывают?». Финальная версия проекта вышла в свет в августе, и поначалу всё вроде шло неплохо, но впоследствии от былой аудитории не осталось и следа.

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Пострелизные результаты Hyper Scape оказались настолько неудачными, что Ubisoft даже объявила о плавной переделке проекта, чтобы снизить его порог вхождения и сделать его менее агрессивным по отношению к новичкам. Но, похоже, этих действий недостаточно.

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В новостной ленте Ubisoft появилась заметка, в которой уточняется, что всем, кто сыграет в Hyper Scape в период с 10 по 16 декабря, полагается скидочный купон на $10 в магазине Ubisoft. Предложение актуально только для Северной Америки, но сам факт показателен: Ubisoft готова практически доплачивать игрокам за то, что они проводят время в Hyper Scape. Чем не Зазеркалье?