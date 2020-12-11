Анонсирована Just Cause: Mobile — мобильная версия зрелищного экшена, которая выйдет на Android и iOS
Компания Square Enix анонсировала новый проект для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Это Just Cause: Mobile — как нетрудно догадаться, мобильная версия хорошо известного экшена, анонс которой даже снабдили отдельным трейлером. К сожалению, уровня проработки больших игр серии здесь ждать не приходится. Да, по ролику становится понятно, что тут тоже имеется вид от третьего лица, но камера очень сильно «задрана» вверх.
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Разработчики (а это Avalanche Studios, которая занималась большими проектами серии) обещают для Just Cause: Mobile многообразие режимов. Тут и привычная сюжетная кампания, и кооператив для четверых игроков, даже сетевой режим есть — в нём могут принимать участие до 30 пользователей одновременно.
В остальном же, мы имеем дело с обычной мобильной игрой. Условно-бесплатная модель распространения подразумевает наличие внутреннего магазина, зато управление пообещали сделать максимально отзывчивым. Из других особенностей Just Cause: Mobile хочется отметить следующее:
- многообразие техники для передвижения;
- поддержка голосового чата;
- уникальные системы передвижения, перекочевавшие из большой Just Cause (крюк-кошка, вингсьют, парашют);
- разрушаемость окружения — опять же, визитная карточка серии.
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Выход Just Cause: Mobile запланирован на будущий год, точной даты релиза у проекта нет. Зато Square Enix пообещала, что мы ещё увидим полноценные игры в этой вселенной.
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