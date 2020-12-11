Геймплейный трейлер первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
Activision вместе с Treyarch и Infinity Ward привезли на The Game Awards 2020 полноценный геймплейный трейлер первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War, со стартом которого произойдёт «объединение» проекта с королевской битвой Warzone.
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Activision вместе с Treyarch и Infinity Ward привезли на The Game Awards 2020 полноценный геймплейный трейлер первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War, со стартом которого произойдёт «объединение» проекта с королевской битвой Warzone.
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Старт назначен на 16 декабря.
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