Студия Rare подготовила и выпустила обновление Festival of Giving для многопользовательского «пиратского» экшена Sea of Thieves. Этот небольшой апдейт целиком и полностью посвящён празднованию зимнего сезона. Всё основное внимание будет привлекать к себе внутренний магазин. Там появилось множество новых косметических предметов: питомцы, единицы оружия, костюмы, эмоции, пушечные взрывы и наборы для изменения кораблей.

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Festival of Giving сможет увлечь игроков поиском новых пороховых тайников, сундуков и участием в новых событиях. Под последними надо понимать «Похищенные подарки», «Дух праздника» и «12 деяний дарения». Если их не игнорировать, а героически пройти, то можно рассчитывать на получение различных предметов экипировки.

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Наконец, разработчики Sea of Thieves прибегли ещё к одному известному методу популяризации своего проекта через Twitch. Как и в случае с той же Overwatch, за просмотр трансляций от стримеров-партнёров зрителям будут «падать» косметические предметы для игры. Первая такая акция с раздачей лута начнётся уже завтра и продлится до 15 декабря.