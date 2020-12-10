Разработчики из Riot Games отрапортовали, что бета-версия условно-бесплатной League of Legends: Wild Rift теперь доступна для жителей России и СНГ. В список доступных регионов также попали Турция, Северная Африка, Европа и страны Среднего Востока. На данный момент проект доступен только для iOS и Android, позже должен случиться релиз на консолях.

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Одновременно с началом открытой «беты» для игры вышло крупное обновление с порядковым индексом 1.1. Собственно, тут никаких откровений — привычный набор контента для таких случаев. Представили новые игровые функции, добавили перевод на девять новых языков (включая русский), добавили новые косметические предметы. Также были внесены балансные изменения для чемпионов, предметов и много другого. Если вас интересует полный список изменений, то следует переходить за информацией сюда.

Разработчики также посчитали нужным пояснить, что всем, кто присоединился к тестированию в декабре, можно будет воспользоваться существующим аккаунтом Riot и даже получить награды в зависимости от средств, потраченных на League of Legends.