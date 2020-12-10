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Cyberpunk 2077 мгновенно вырвалась на первое место по «онлайну» в Steam

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Такого развития событий, безусловно, следовало ожидать, однако скорость, с которой Cyberpunk 2077 удалось сказать «Я здесь главный» лидерам в Steam по «онлайну», поистине поразила. Спустя всего час и десять минут после выхода Cyberpunk 2077 крепко обосновалась на первом месте в списке самых популярных игр в Steam, а число одновременно играющих в новинку пользователей перевалило за 700 тысяч.

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Принимая во внимание бешеную скорость, с которой увеличивается отрыв Cyberpunk 2077 от «преследователей», рискнём предположить, что миллион не за горами. Учитывая, что помимо Steam игра также доступна в GOG, Epic Games Store, Google Stadia и на четырёх видах консолей, можно с уверенностью сказать, что старт предельно успешен; по крайней мере, статистически.

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А вот с пользовательскими оценками и рецензиями в Steam на момент публикации этой заметки дело обстояло шероховато: их просто не было. Скорее всего, из-за запредельной нагрузки на системы Steam. Ну ничего, подождём; 8,5 лет ждали, несколько часов погоды уже не сделают.

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Обновлено: первые пользовательские оценки радуют: 83 % игроков считают Cyberpunk 2077 достойной внимания игрой.

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laon
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сам ты клоун! 10 в 3 ночи по москве ты писал 30 минут назад я пишу уже 4.00
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