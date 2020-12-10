Разработчики из студии Tarsier совместно с Bandai Namco Entertainment разместили в Steam демоверсию Little Nightmares II. Это продолжение довольно самобытного платформера с элементами хоррора. Бесплатная «демка» обзавелась собственной страницей в цифровом магазине Steam с подробным описанием.

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Игрокам предлагают вернуться в мир «очаровательных ужасов», приняв на себя роль мальчика Моно. Он попал в мир, деформированный Передачей от далёкой башни — такая вот сюжетная затравочка. Вместе с Шестой, девочкой в желтом плаще, ставшей его проводником, Моно будет пытаться раскрыть тёмные тайны таинственного Маяка. По ходу повествования Моно и Шестая столкнутся с большим количеством новых угроз со стороны жителей странного мира игры.

Одновременно с размещением в открытом доступе демоверсии Little Nightmares II разработчики открыли предзаказ. При его оформлении пользователю полагается небольшой виртуальный бонус. Предзаказать можно обычно издание (за 999 рублей) и Deluxe-версию (1399 рублей) Little Nightmares II. Конечно, фанатам серии самобытных хорроров стоит обратить внимание на расширенную издание игры. Разумеется, ради полагающихся в таких случаях бонусов, вот перечень:

набор обоев для рабочего стола;

официальный саундтрек за авторством Тобиаса Лиля;

56-страничный артбук;

доступ к дополнению Nome’s Attic, в котором герою нужно будет найти и решить особую задачку.

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Напомним, Little Nightmares II должна поступить в продажу 11 февраля 2021 году на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Авторы проекта пообещали после основного релиза подготовить особую версию для некстген-систем. На консолях, к слову, описанная выше демоверсия появится только в будущем году.