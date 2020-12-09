С недавних пор мы знаем, что компания ZeniMax Online занимается совершенно новым проектом, о котором пока мало что известно. Зато сейчас стало известно, что разработчики из данной студии решили открыть отдельное структурное подразделение. Оно будет заниматься именно эти проектом, и пока ничем больше.

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Есть такой геймдизайнер Квентин Кобб, он ранее трудился в команде разработки Uncharted 4. Именно этот человек раскрыл информацию по поводу создания структурного подразделения в ZeniMax Online, в котором он теперь работает. К сожалению, никаких вменяемых подробностей касательно новой игры студии у нас нет. Зато в рамках грядущей The Game Awards разработчики из ZeniMax Online расскажут о новом дополнении для The Elder Scrolls Online. Мы точно увидим кинематографичный трейлер, маленький фрагмент которого «засветился» в официальном канале выставки.

На церемонии награждения, вероятно, расскажут и о запланированном контенте для TESO. Сама The Game Awards пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря.