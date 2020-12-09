В Сети начали появляться записи геймплея Cyberpunk 2077
Как и было обещано ранее, 9 декабря CD Projekt RED сняла эмбарго на публикацию пользовательских записей чистого игрового процесса Cyberpunk 2077, так что счастливчики, которые по долгу службы или благодаря удаче смогли поиграть в самый ожидаемый проект этого года до его формального релиза, начали публиковать соответствующие видеоролики.
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В частности, издание IGN поделилось аж тремя записями игрового процесса за три предыстории — корпоративную, дитя улиц, а также кочевника. От выбранной предыстории зависит старт игры, а также «врождённые» навыки главного героя: например, Ви-дитя улицы легче находит общий язык с представителями низших слоёв общества Найт-Сити, а Ви-кочевник научен выживанию в суровых условиях пустошей.
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Геймплея на просторах YouTube уже огромное количество, но если вы не желаете «спойлерить» себе прохождение, то потерпеть ещё несколько часов до релиза совсем несложно. Ведь правда?
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