Разработчики из студии Aspyr Media, которые в ответе за перенос ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, определились с датой выхода подопечного проекта на мобильных устройствах. Игра, если что, выйдет и на Android, и на iOS. Причём, в обоих случаях ценник будет один — 1390 рублей. Купить KotOR II можно будет уже с 18 декабря.

реклама

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке -40% на HDD Fujitsu в Регарде RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Отличительные особенности мобильной версии игры вполне ожидаемые — начиная от оптимизированного управления, и заканчивая адекватно работающим на мобильных устройствах рендером. По поводу версии для iOS мы точно знаем, что игра потребует не менее 3,9 Гбайт свободного места на накопителе и мобильную систему версии 10.0 или более новую. Если что, соответствующая страничка KotOR II уже имеется.

реклама

Напомним, оригинальная Knights of the Old Republic II — The Sith Lords была сначала выпущена на консоли Xbox 6 декабря 2004 года, а на PC мы игру увидели 8 февраля 2005 года. Спустя десять лет (21 июля 2015) года мир увидел обновлённую версию проекта: с поддержкой широкоформатных мониторов, высоких разрешений вплоть до 5K и устранёнными программными ошибками.