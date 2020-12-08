У компании Wargaming уже всё готово до старта мероприятия «Новогоднее наступление 2021». Объявлены все подарки, цены на большие новогодние коробки, бонусы за улучшение «Новогоднего настроения» в ангаре и многое другое. Лучше всего, конечно, это описано на официальном сайте игры — с крутыми анимациями, шутками Чака Норриса и красочными картинками. Если вам всё это лень читать и смотреть — важно помнить главное. Об этом всём мы быстренько и пройдёмся.

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Самое главное, что нужно помнить: типов коробок по-прежнему четыре, их стоимость с прошлого года не менялась. Как утверждают разработчики, стоимость предметов из коробки в игровом золоте всегда равна стоимости коробки или превышает её. Это легко проверить с помощью роликов с открытиями коробок прошлых лет у популярных «танковых» блогеров.

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Из приятных сюрпризов, что таят в себе лутбоксы, особенно хочется отметить парочку новых премиум-танков 8-го уровня. Как мы и предполагали ранее, Wargaming будет разыгрывать в коробках итальянский тяжёлый танк Bisonte C45 с доработанным механизмом дозарядки. Кампанию ему составит GSOR 1008 — первая британская ПТ-САУ с магазином на четыре снаряда. Два других танках 8-го уровня, что будут в коробках — это советская ПТ-САУ ИСУ-152К и французский средний танк Bourrasque. Как и во все прошлые разы, в случае повторного выпадения танка игроку начисляется компенсация золотом.

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Помимо танков 8-го уровня, в коробках ещё будут так называемые «мелкоуровневые премы», среди которых можно отметить, разве что, новинку этого года — M4A1 FL 10. По сути, это французский «Шерман» с барабаном. В коробках также можно будет найти пять новых 3D-стилей для прокачиваемых танков 10-го уровня. Wargaming посчитала нужным предоставить игрокам возможность выбить стиль из прошлого «Новогоднего наступления». В остальном же наполнение каждой коробки должно гарантированно состоять из 250 игрового золота, украшения для ангара 5-го уровня и одного украшения случайного уровня. На правах обязательных бонусов пользователю смогут выпасть дни премиум-аккаунта, серебро и дополнительное золото. В общем, всё как обычно.

Событие «Новогоднее наступление 2021» пройдет с 9 декабря (стартует в 9:00 по московскому времени) и продлится по 11 января 9:00 (МСК).