2020-й год в игровой индустрии стал годом переносов релизов, поэтому, когда сегодня чешское подразделение Ubisoft опубликовало сообщение, в котором сообщило о том, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time задержится на два месяца, ни малейшего удивления это не вызвало. Согласно публикации, теперь релиз ремейка запланирован на 18 марта (изначально — 21 января).

Важно отметить, что хоть новость и была опубликована официальным аккаунтом Ubisoft, но пока что она не продублирована в основных, англоязычных новостных лентах компании. Как только (если) информация подтвердится, мы уберём слово «похоже» из заголовка этого материала.

Ремейк готовится для PC и консолей нового поколения.