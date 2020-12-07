Сейчас мы освежим в вашей памяти кое-какую информацию. Компания Sony в ноябре выпустила специальный рекламный ролик, посвящённый запуску консоли PlayStation 5. Там, помимо всего прочего, содержалась информация о сроках выхода отдельных игр, которые должны появиться на устройстве. Пользователя в этом трейлере в первую очередь заинтересуют два проекта: Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Титульная гонка должна была появиться в первой половине 2021 года, а продолжение истории приключений Элой в постапокалиптическом мире — во второй половине 2021 года.

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Так вот, планы разработчиков Gran Turismo 7 точно изменились, и Sony по такому случаю даже решилась перезалить видео. Теперь у гоночного симулятора нет даже приблизительной даты выхода — соответствующая текстовая информация была удалена. Отныне мы можем быть уверены только в том, что Gran Turismo 7 должна появиться на консоли PlayStation (именно так — без указания индекса).

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Остаётся верить, что проект выйдет именно на PS5 (в этом сомнений нет), и что он выйдет в ближайшие пару лет. У Polyphony Digital всегда так: пока не удостоверятся в качестве своего продукта — никакого релиза не будет.