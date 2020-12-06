Разработчики популярной королевской битвы PUBG опубликовали небольшой, но предельно кинематографический трейлер, приуроченный к релизу 10-го сезона. В рамках этого сезона была представлена ночная карта, которая призвана разнообразить привычный «королевский» геймплей.

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Напомним, ещё на прошлой неделе в официальном аккаунте Twitter появилась информация о том, что карта Парамо пропадёт из игры после завершения девятого сезона. Динамическая локация понравилась игрокам, генерируя максимум разнообразия и уникальных ситуаций в каждом матче.

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Что до самого тизера, то он получился коротким и даже немного интригующим. Бронированный автомобиль, туман на улицах, высокое здание, прожекторы — всё указывает на достаточной большой город. Сезон стартует 16 декабря на PC днём, через день после этого он также выйдет на консолях.