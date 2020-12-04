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CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании

А вот EGS дарит игры просто так, если что.
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Начиная с сегодняшнего дня все пользователи лаунчера GOG Galaxy могут забрать бесплатную копию игры The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut для GOG. Здесь создатели сервиса делают важную оговорку: забрать можно, если игроки «захотят остаться с нами».

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Что нужно сделать для получения «халявы»? Ну, нужно скачать или обновить приложение GOG Galaxy. Далее переходим во вкладку «Последние», где нас уже ожидает специальный баннер. Нажимаем на него, если согласны получать новости, обновления или другие предложения GOG. Собственно, на этом всё. Проект через некоторое время становится доступным в библиотеке пользователя в приложении и на сайте.

Обмен, наверное, нормальный. Можете себе представить, что BioWare делает Mass Effect бесплатной в обмен на рассылку? Вот и мы что-то не очень. Но тот же EGS дарит игры безответно и без всяких дополнительных условий. Есть еще куда стремиться.

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23:21
Ошибка ли?...
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oleg67oleg
23:15
себе пусть на память оставят ....
CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании
laon
23:15
То есть по сути дела, у интела не будет процессоров способных составить конкуренцию процессорам амд. Будет небольшое отставание, процентов на 10%. А если не повезет то и на 20%.. Ну ничего, в конце б...
8-ядерный Core i9-11900K уступил всего 10% 16-ядерному Ryzen 9 5950X в тесте AOS
TheBonus
23:13
Я поддерживаю - "эксперт" явно рукожоп, ибо нефиг держать установленные драйвера для отстутствующего железа
В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
sg999570
23:11
У меня никогда не было и нет такого процесса (R5 3600+2070S), если видеокарта не АМД то не хрен устанавливать полный комплект дров, достаточно установить дрова на чипсет и не будет никакого Radeon Set...
В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
BOSS2220
23:09
Крик души ? )
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
laon
23:00
Интел просто не смогла, не суди строго))
Intel Core i9-11900K протестирован в игре Ashes of The Singularity
temrus63
22:50
М.... Первый ведьмак. Легендарный.... Или унылая параша с кривым управлением которая благодаря ведьмаку3 сейчас вообще упоминается?
CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании
pakos2835
22:49
сколько стоить будет интересно в х6 исполнении
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Денис Синяков
22:46
5500хт уже устаревшие
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