CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании
Начиная с сегодняшнего дня все пользователи лаунчера GOG Galaxy могут забрать бесплатную копию игры The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut для GOG. Здесь создатели сервиса делают важную оговорку: забрать можно, если игроки «захотят остаться с нами».
реклама
Что нужно сделать для получения «халявы»? Ну, нужно скачать или обновить приложение GOG Galaxy. Далее переходим во вкладку «Последние», где нас уже ожидает специальный баннер. Нажимаем на него, если согласны получать новости, обновления или другие предложения GOG. Собственно, на этом всё. Проект через некоторое время становится доступным в библиотеке пользователя в приложении и на сайте.
Обмен, наверное, нормальный. Можете себе представить, что BioWare делает Mass Effect бесплатной в обмен на рассылку? Вот и мы что-то не очень. Но тот же EGS дарит игры безответно и без всяких дополнительных условий. Есть еще куда стремиться.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила