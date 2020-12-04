Первый сезон Call of Duty Black Ops Cold War начнётся на неделю позже, чем планировалось
Этапы контентной поддержки в сетевых шутерах нынче модно называть «сезонами», вот и Call of Duty Black Ops Cold War не стала исключением. Изначально предполагалось, что первый сезон в игре стартует 10 декабря, однако по неоглашённым, но от этого не менее очевидным причинам начало было решено перенести почти на неделю — до 16 декабря.
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Поскольку новинка также интегрирована с королевской битвой Warzone, то в рамках первого сезона в состав последней войдёт новое поле боя и новый режим, а также более трёх десятков видов оружия из обширного арсенала Black Ops Cold War. По слухам, новым полем боя в Warzone станет «Алькатрас» — остров с одноимённой тюрьмой, который игроки помнят по Black Ops 4.
Непосредственно в Black Ops Cold War появится камерный режим «Огневой контакт», рассчитанный на сражения в режиме «2 на 2», в котором поначалу будет доступно четыре карты. Появится новая карта для режима Fireteam, известное поле боя Raid из Black Ops 2, а также дополнительные режимы для зомби-составляющей игры.
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Не обойдётся без наборов косметических предметов и периода двойного опыта, который пройдёт с 12 по 16 декабря.
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