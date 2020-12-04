Этапы контентной поддержки в сетевых шутерах нынче модно называть «сезонами», вот и Call of Duty Black Ops Cold War не стала исключением. Изначально предполагалось, что первый сезон в игре стартует 10 декабря, однако по неоглашённым, но от этого не менее очевидным причинам начало было решено перенести почти на неделю — до 16 декабря.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Поскольку новинка также интегрирована с королевской битвой Warzone, то в рамках первого сезона в состав последней войдёт новое поле боя и новый режим, а также более трёх десятков видов оружия из обширного арсенала Black Ops Cold War. По слухам, новым полем боя в Warzone станет «Алькатрас» — остров с одноимённой тюрьмой, который игроки помнят по Black Ops 4.

Непосредственно в Black Ops Cold War появится камерный режим «Огневой контакт», рассчитанный на сражения в режиме «2 на 2», в котором поначалу будет доступно четыре карты. Появится новая карта для режима Fireteam, известное поле боя Raid из Black Ops 2, а также дополнительные режимы для зомби-составляющей игры.

реклама

Не обойдётся без наборов косметических предметов и периода двойного опыта, который пройдёт с 12 по 16 декабря.