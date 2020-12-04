В Counter-Strike Global Offensive началась новая операция с новыми картами и режимами
Valve периодически вспоминает, что Counter-Strike Global Offensive нужно обновлять, и несколько часов назад объявила о старте «Операции "Сломанный клык"», в состав которой входят новые поля боя, дополнительные игровые режимы, полезные нововведения в интерфейсе, элементы кастомизации и многое другое. Важно отметить, что контент новой «Операции» разделён на общий и платный, за который в российском сегменте Steam предстоит выложить 1 150 рублей.
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Всем игрокам будут доступны:
- семь новых полей боя, включая одно для соревновательного режима и пять — от сообщества для различных режимов;
- система меток наподобие той, что применяется в Apex Legends. Игроки с помощью специального «колеса» быстро сообщать союзникам команды об обнаружении противника, необходимости отступления и тому подобное;
- новый режим Retakes, в котором три террориста с бомбой сражаются против четырёх контр-террористов. В матче выиграет сторона, первой «взявшая» восемь раундов.
Для платных пользователей будет доступен специальный эксклюзивный контент: подробный экран статистики, на котором можно увидеть эффективность использования вами различных видов оружия, ваши наиболее успешные карты, подробный отчёт о меткости и многое другое.
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Также обладателям платного пропуска будет доступен специальный соревновательный режим Broken Fang Premier, в котором действуют механизмы исключения нежелательных карт из списка. Не забыли и о ежедневных заданиях, позволяющих улучшать значок операции и получать звёзды, за которые в магазине можно приобрести особые элементы косметической кастомизации вроде камуфляжей, нашивок, перчаток и прочего.
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Операция временная: она продлится до 30 апреля. В прошлый раз, когда в Counter-Strike Global Offensive стартовала операция «Расколотая сеть», игра установила рекорд «онлайна». Кто знает, может, после выхода «Сломанного клыка» игру ждут очередные рекорды.
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