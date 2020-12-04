Разработчики Batman Arkham Knight очистили Steam-версию игры от Denuvo
В конце прошлого месяца игры серии Batman Arkham появились в продаже в сервисе GOG, правила которого предполагают полное отсутствие каких бы то ни было DRM-защит в распространяемых в нём играх. Некоторое время после выхода в GOG в Steam-версии Batman Arkham Knight защита Denuvo сохранялась, но, как сообщает издание DSO Gaming, с выходом вчерашнего обновления 1.15 это недоразумение было исправлено, хотя упоминание данной защиты ещё указано на странице проекта.
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Параллельно было отмечено, что после выхода обновления значительно уменьшился и размер главного исполняемого файла проекта: обычно это является свидетельством очистки от Denuvo.
Наконец, Rocksteady сделала фанатам игры небольшой подарок к наступающим праздникам: теперь в Batman Arkham Knight доступны два новых облика Бэтмена — Zur En Arrh и Anime.
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Напомним, что Batman Arkham Knight — это заключительная часть «Аркхемской» трилогии: игра вышла летом 2015 года и на сегодняшний день в том же Steam обладает 94-процентным актуальным пользовательским рейтингом.
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