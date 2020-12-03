Похоже, Epic Games по мере приближения к Рождеству и Новому году решила снова расщедриться на дорогие и очень достойные подарки. Так, сегодня стало известно, что на следующей неделе — с 10 по 17 декабря — в магазине компании пройдёт бесплатная раздача сразу двух замечательных проектов от Obsidian Entertainment: ролевых игр Pillars of Eternity и Tyranny.

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Примечательно, что оба проекта будут розданы в их максимальных изданиях: в случае с Pillars of Eternity это будет Definitive Edition вместе со всеми дополнениями и контентом из «Королевского издания», а в случае с Tyranny — золотой сборник со всеми дополнениями.

Сегодня же раздача в EGS немного скромнее: до 10 декабря нам предлагают забрать приключенческий платформер Cave Story+.