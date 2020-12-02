CD Projekt RED продемонстрировала работу продвинутого фоторежима в Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 не была бы современной игрой, если бы в неё не был внедрён фоторежим для запечатления красот Найт-Сити и окружающих его пустошей. Сегодня разработчики из CD Projekt RED опубликовали соответствующий видеоролик, в котором наглядно продемонстрировали функциональность встроенного в игру фоторежима.
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А функциональность очень богатая: здесь нам и опции управления мимикой героев, и возможность добавлять/отключать вспышку при запечатлённом выстреле, и вращать модели персонажей, и настраивать экспозицию с глубиной резкости. В общем, предоставлен богатый простор для творчества, так что после релиза можно ждать поток качественных снимков экрана.
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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря.
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