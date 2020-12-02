Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард дал интервью изданию The Guardian, в котором, в частности, рассказал, чего он лично ожидает от игровых миров в современных проектах. Не секрет, что многие разработчики в маркетинговых целях гонятся за масштабами, квадратными километрами площади, процедурно-генерируемыми мирами и тому подобным. И хотя Starfield — следующая крупная ролевая игра Bethesda — похвастает гигантским игровым миром, сам его масштаб не был главной целью разработчиков.

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По мнению Говарда, в игровом мире гораздо важнее степень его проработки — чем выше его «реактивность», чем больше в нём взаимодействующих систем, позволяющих игрокам раскрыться, тем лучше. А гнаться за масштабом этого игрового мира просто с целью наращивания его размеров, считает Говард, не всегда лучшая цель. Не согласиться с господином Говардом довольно трудно.

Возможно, именно этой цели добивается Bethesda при создании как Starfield, так и, в дальнейшем, в The Elder Scrolls VI. Отсюда и столь продолжительная разработка: напомним, что и Starfield, и новые «Свитки» были анонсированы ещё летом 2018-го, и с тех пор, если не считать абсолютно несущественные утечки, практически полная тишина.