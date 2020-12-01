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Разработчики King Arthur: Knight’s Tale назвали дату появления игры в раннем доступе Steam

Kickstarter-кампания прошла успешно.
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Авторы тактической пошаговой ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale определились с датой появления проекта в раннем доступе Steam. Если никаких новых переносов не случится, то игра выйдет 12 января 2021 года. Напомним также, что в конце ноября сама студия Neocore Games объявила о завершении сбора средств через Kickstarter. Напомним, данная краудфандинговая площадка помогла собрать более 155 тысяч фунтов (около 206 тысяч долларов США).

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King Arthur: Knight’s Tale пробудет в раннем доступе Steam не менее пары-тройки месяцев. За это время девелоперы будут активно собирать обратную связь от игроков, изучать пожелания и попутно править баги. После данного предварительного этапа проект сначала выйдет на PC, а уже потом — на консолях нового поколения.

Для всех заинтересованных напомним, что собой представляет игра. Это мрачное фэнтези, в котором элементы пошаговой стратегии совмещены с RPG. Студия Neocore Games до настоящего момента успела выпустить The Incredible Adventures of Van Helsing (83% рейтинга в Steam) и Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (72% рейтинга в Steam), поэтому о качестве её работы предварительные выводы можно сделать уже сейчас.

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В грядущей King Arthur: Knight’s Tale главным героем выступит Мордред, погибший от руки короля Артура. Мордреда к жизни вернула Владычица Озера, теперь главному герою нужно остановить Артура, задумавшего захватить остров Авалон. Подробнее о проекте можно узнать на официальной страничке цифрового магазина Valve.

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