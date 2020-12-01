Свежий трейлер стратегии Surviving the Aftermath готовит игроков к «ядерной зиме»
Разработчики из Iceflake Studios при поддержке Paradox Interactive продолжают поддерживать раннюю версию своей постапокалиптической градостроительной стратегии Surviving the Aftermath. В скором времени в игре произойдёт событие под названием «Ядерная зима», которое говорит само за себя: на наше поселение обрушится суровая зима, и нам предстоит всеми доступными способами обогреть и накормить несчастное население.
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Вместе с началом «Зимы» в Surviving the Aftermath также появятся новые миссии-квесты и будут внедрены изменения в механику взаимодействия специалистов с картой мира.
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Напомним, что Surviving the Aftermath вышла в октябре прошлого года в раннем доступе в Epic Games Store, а в октябре текущего года добралась до Steam в аналогичном статусе.
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