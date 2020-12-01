Разработчики из Iceflake Studios при поддержке Paradox Interactive продолжают поддерживать раннюю версию своей постапокалиптической градостроительной стратегии Surviving the Aftermath. В скором времени в игре произойдёт событие под названием «Ядерная зима», которое говорит само за себя: на наше поселение обрушится суровая зима, и нам предстоит всеми доступными способами обогреть и накормить несчастное население.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Вместе с началом «Зимы» в Surviving the Aftermath также появятся новые миссии-квесты и будут внедрены изменения в механику взаимодействия специалистов с картой мира.

реклама

Напомним, что Surviving the Aftermath вышла в октябре прошлого года в раннем доступе в Epic Games Store, а в октябре текущего года добралась до Steam в аналогичном статусе.