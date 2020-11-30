Уже завтра в сетевом боевике Rainbow Six Siege стартует новая «операция» (сезон) под названием Neon Dawn. По такому случаю Ubisoft опубликовала анимационный видеоролик, посвящённый новой героине игры — Aruni — умеющей устанавливать лазерные защитные сооружения и пробивать своей рукой-протезом незащищённые поверхности на карте.

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Вместе со стартом Operation New Dawn в Rainbow Six Siege появится обновлённая карта «Небоскрёб» и будут внедрены некоторые изменения в баланс. Наконец, хорошая новость для обладателей консолей: завтра же выйдет и версия игры для PlayStation 5 и Xbox Series. Игра полностью поддерживает возможность кроссплея между двумя поколениями одного семейства консолей, а также сохраняет достигнутый прогресс между ними.